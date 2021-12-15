Кубанские казачьи предприятия увеличили объем выпускаемой продукции

Казаки провели Совет атаманов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Казачьи предприятия Краснодарского края стали больше выпускать сельхозпродукции. С начала 2021 года 19 ферм, основанных казаками, выпустили более 81 тысячи тонн сельхозпродукции. Если сравнить с аналогичным периодом в 2020 году, то рост составил 23%.

- Это стало возможным, в том числе благодаря выделению дополнительных 1,8 тыс. гектаров земли казачьим обществам. Предприятия регулярно укрепляют материально-техническую базу – приобретают новую сельхозтехнику, производственные помещения, – рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Предварительные итоги 2022 года подвели на заседании Совета атаманов. Также, на мероприятии обсудили работу казачьих дружин, которые несут службу наряду с сотрудниками правоохранительных органов. Наметили основные пункты деятельности в 2022 году: подготовку к параду Победы в Москве и организацию цикла семинаров и совещаний, который расширят вовлеченность Кубанского казачьего войска в жизнь региона.