Более 60 млн рублей недоплатил «Водоканал» Сочи за загрязнение окружающей среды

"Водоканал" г. Сочи заплатит за загрязнение окружающей среды. фото: пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора

Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора в ходе проверки МУП «Водоканал» г. Сочи, выявили нарушения, допущенные при заполнении декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Инспекторы обнаружили, что данные о загрязнении окружающей среды сильно и сумма компенсации сильно разнятся. Размер недоимки составил 62 млн 816 тыс. 484 рублей.

- Суд удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании с МУП г. Сочи «Водоканал» недоимку по плате за в размере более 62,8 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, - сообщили в пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение взыскать с МУП г. Сочи «Водоканал» сумму, которую предприятие должно было заплатить согласно декларации.