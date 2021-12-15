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Общество15 декабря 2021 15:49

В Сочи составили более 2,5 тысяч протоколов за нарушение миграционного законодательства

Администрация города подводит итоги работы
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Около 1,4 тысячи иностранных граждан доставили в сочинские отделы полиции. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Около 1,4 тысячи иностранных граждан доставили в сочинские отделы полиции. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи состоялось заседание межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений в сфере миграции. На совещании подвели итоги работы за 2021 год, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году регулярно проводились обследования гаражных кооперативов, садоводств, многоквартирных домов, а также проведено свыше 260 рейдов по пресечению нарушений миграционного законодательства.

– Около 1,4 тысячи иностранных граждан доставили в сочинские отделы полиции. За нарушение миграционного законодательства составлено более 2,5 тысяч административных протоколов. К административной ответственности привлечено 48 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – прокомментировал директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Сочи Сергей Кармазиненко.

Сумма штрафов за нарушение законодательства в сфере миграции составили 12,4 миллиона рублей.