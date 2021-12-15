Лавинная опасность ожидается в горных районах Сочи

В ближайшие дни в горных районах Кубани ожидаются дожди с мокрым снегом. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи 15 и 16 декабря в горных районах прогнозируют слабую лавинную опасность. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.

– Сход лавин возможен на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Спасатели настоятельно рекомендуют сочинцам и гостям курорта отказаться от выходов в горы в этот период, – сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Отметим, что в ближайшие дни в горных районах Кубани ожидаются дожди с мокрым снегом. Такие данные приводит Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.