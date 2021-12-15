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Общество15 декабря 2021 18:00

Жители Кубани смогут быстро оформить сделки благодаря электронной подписи

С начала 2021 года специалистами Удостоверяющего центра Кадастровой палаты было выдано 142 сертификата электронной подписи
Евгения ХАЛИКОВА
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Благодаря электронной подписи документы можно подавать онлайн

Благодаря электронной подписи документы можно подавать онлайн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Краснодарского края в 2021 году получили 142 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. Это закодированная информация о человеке, которая необходима для его идентификации при подаче документов в электронном виде. С помощью этого документа можно заключать в онлайн-режиме сделки купли-продажи недвижимости, заплатить штрафы, поставить автомобиль на учет в ГИБДД.

- Усиленная квалифицированная электронная подпись – аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны. Электронная подпись позволяет в режиме online совершать операции, требующие подтверждения личности, - объяснили в пресс-службе краевой Кадастровой палаты.

Получить сертификат УКЭП, а также проверить электронную подпись на подлинность можно на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты.