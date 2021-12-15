В Сочи зафиксировано более 850 нарушений при перевозке граждан

За год проведено 184 рейда по выявлению нелегальных перевозчиков. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи с начала 2021 года составлено свыше 850 протоколов за несоблюдение технической безопасности транспортных средств, отсутствия необходимой путевой документации, сообщает пресс-служба администрации города.

– За год проведено 184 рейда по выявлению нелегальных перевозчиков. Их проводит межведомственная рабочая группа в сфере легковых таксомоторных перевозок, наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования и заказных автобусных перевозок, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Основной целью межведомственного взаимодействия является недопущение перевозок граждан с нарушениями законодательства. Также участники группы делают все возможное, чтобы исключить работу на маршрутах нелегальных перевозчиков.

– Мы стараемся обеспечивать безопасность сочинцев и гостей курорта. Люди должны быть уверены, что пользуются исправным подвижным составом и услугами лицензированных перевозчиков, – подчеркнул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.