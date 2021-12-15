Во время строительства трассы в Геленджике пострадали пицундские сосны

Виновные в уничтожении пицундских сосен будут наказаны. Фото: _svetlana__radionova_

Во время дорожных работ на трасса М-4 в Геленджике рабочие повредили редкие деревья, занесенные в Красную книгу. Речь идет о реликтовых пицундских соснах, которые находятся на грани исчезновения. Внимание на ситуацию обратила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В своем Instagram она назвала случившееся «настоящим преступлением перед природой».

- Это вандализм как минимум. После проверки подтвердилась информация, что вдоль трассы М-4 во время дорожных работ в районе Геленджика пострадали пять уникальных деревьев. Речь о редком виде - сосна пицундская. Это настоящее преступление перед природой, - написала Светлана Радионова в соцсетях.

Светлана Радионова добавила, что установлен подрядчик, проводивший дорожные работы. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы и сотрудники Росприроднадзора.