Еще два кубанских предприятия присоединились к проекту «Производительность труда»

Внедрение бережливых технологий позволит добиться большой эффективности производства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Еще два предприятия Краснодарского края присоединились к национальному проекту «Производительность труда». Как сообщили в администрации Кубани, внедрять бережливые технологии в производстве будут аптечная сеть и производственно-коммерческая фирма.

– Новые участники нацпроекта планируют оптимизировать не только производственные, но и торговые процессы. Эксперты Регионального центра компетенций помогут сотрудникам повысить оперативную производительность компании от сбора лекарственных трав до их доставки клиенту, – сказал министр экономики региона Алексей Юртаев.

К 2024 году в национальный проект должны быть вовлечены не менее 248 предприятий Кубани. Программа призвана создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% за два года.