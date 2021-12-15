Дети-сироты Новороссийска получили ключи от квартир

В Новороссийске детям-сиротам передали ключи от квартир. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске 66 детей-сирот получили ключи от новых квартир. Церемонией руководил глава города. Игорь Дяченко поздравил ребят с грядущим новосельем и рассказал о той работе, которая была проделана, чтобы обеспечить собственным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Стоимость жилья в Новороссийске за последний год сильно выросла, но мы не отступили от намеченного план и при поддержке администрации края приобрели все 66 квартир. Это наша обязанность, и мы сделаем все, для того, чтобы и дальше работать по улучшению жилищных условий детей-сирот в нашем городе, - рассказал мэр города-героя Игорь Дяченко.

Покупка жилья финансируется за счет программы «Дети Кубани». Средства выделяются как из федерального, так и из местных бюджетов. С 2010 года в Новороссийске для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей было приобретено 579 квартир.