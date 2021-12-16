На Кубани сотрудница полиции попала в аварию, когда мчалась на выезд

Сотрудница полиции за рулем служебного авто попала в аварию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Гулькевичи сотрудница полиции так торопилась на вызов, что нарушила правила дорожного движения и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Как сообщил источник в правоохранительных органах, инспектор кинолог передвигалась на служебном транспорте и с включенными специальными сигналами.

- На одном из городских перекрестков женщина, не убедившись в безопасности маневра, допустила касательное столкновение с автомобилем «КИА». Машины получили механические повреждения, - рассказал «КП»-«Кубань» источник в правоохранительных органах.

За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница. В ДТП никто не пострадал. Назначено административное расследование.