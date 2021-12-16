Мужчина умер в изоляторе временного содержания на Кубани

В ИВС скоропостижно умер мужчина Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В изоляторе временного содержания ОМВД РФ по Северскому району скоропостижно скончался житель станицы Северской. Известно, что подсудимый был помещен в ИВС из-за того, что на протяжении нескольких лет не платил алименты на содержание несовершеннолетних детей и игнорировал судебные решения о погашении задолженностей. Это стало причиной для уголовного преследования злостного неплательщика. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 43-летний мужчина ранее не жаловался на здоровье.

- В ИВС мужчина был помещен 7 декабря на основании постановления судьи Северского районного суда. Ранее был судим за неуплату алиментов и наркоторговлю. 9 декабря в 00:15 стал жаловаться на плохое самочувствие и потерял сознание. Для него вызвали бригаду скорой помощи, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие в изолятор врачи неотложки провели реанимационные действия, которые не дали результата. В 02:32 медики констатировали смерть. Проводится проверка. Причины, приведшие к смерти подсудимого, огласят патологоанатомы.