На Кубани подросток пытался задушить инспектора по делам несовершеннолетних

Подросток пытался задушить сотрудника полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Славянском районе подросток напал на инспектора по делам несовершеннолетних. Инцидент произошел в стенах полицейского участка. Очевидцы сообщили, что 17-летний парень находился в возбужденном состоянии. Он схватил за шею сотрудницу полиции и несколько раз ударил ее головой об стену. Женщину доставили в больницу Славянского района, врачи диагностировали у нее травмы.

- Инспектор отдела по делам несовершеннолетних была доставлена в больницу с телесными повреждениями в виде ушиба мягких тканей шеи и волосистой части головы, ссадин шеи, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В ходе разбирательств выяснилось, что молодой человек состоит на учете у врача-психиатра и не состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Что могло спровоцировать конфликт и агрессивное поведение подростка, сейчас выясняется.