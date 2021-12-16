Узнали, где будут отключения света в Сочи 16 декабря 2021

Жителей Сочи предупредили о массовых отключениях электроэнергии

В четырех районах Сочи запланирован планово-предупредительный ремонт в рамках текущей эксплуатации электрооборудования. В связи с чем жителям курорта придется смириться с отключениями света.

В Адлерском внутригородском округе жителям улиц Ивановская, Мурманская, Зеленая, Добровольская, Новгородская, Лесная, Энергетиков, Светогорская, Владимировская, Витебская, Рижская, Белорусская, Просвещения, Подольская, Владимировская, Гранатовая, Афонская, Выселковская, Дагестанская, Заря, Пермская, Терновая, Куликовская, Яблочный проезд, Мира, Петропавловская и Урожайная утром придется обойтись без привычных электроприборов. Не смогут вскипятить воду с помощью электрочайника и обитатели переулков Белорусский и Речной, а также села Молдовка.

В Хостинском районе отключения электроэнергии запланированы на улицах Тепличная, Следопытов, Иванова поляна, Армянская и Черешневая.

В Центральном районе ремонтные работы начнутся также рано утром и продлятся несколько часов, что, естественно, повлечет за собой отключения света на улицах Пирогова, Виноградной и на переулке Промышленном.