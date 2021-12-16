Погода в Краснодаре 16 декабря 2021 года: утром город окутает туман

Зима продолжает радовать жителей Краснодара благоприятной погодой. 16 декабря в кубанской столице вновь обойдется без осадков. Ожидается лишь переменная облачность.

- В Краснодаре прогнозируется ветер восточной четверти, его порывы будут достигать 4-9 м/с, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем 4-9 м/с, ночью - 1-3 м/с.

Также синоптики прогнозируют туман. Он окутает Краснодар утром и ночью.