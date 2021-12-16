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Общество16 декабря 2021 5:30

Погода в Краснодаре 16 декабря 2021 года: утром город окутает туман

Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 16 декабря 2021 года
Юлия ЧУБАКОВА
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Погода в Краснодаре 16 декабря 2021 года: утром город окутает туман

Погода в Краснодаре 16 декабря 2021 года: утром город окутает туман

Зима продолжает радовать жителей Краснодара благоприятной погодой. 16 декабря в кубанской столице вновь обойдется без осадков. Ожидается лишь переменная облачность.

- В Краснодаре прогнозируется ветер восточной четверти, его порывы будут достигать 4-9 м/с, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем 4-9 м/с, ночью - 1-3 м/с.

Также синоптики прогнозируют туман. Он окутает Краснодар утром и ночью.