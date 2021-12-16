Учащиеся Ушаковки стали победителями Hackathon «Cyber Garden»

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Всего в одном из самых известных хакатонов юга России – Hackathon «Cyber Garden» - за победу боролись около 200 человек. 47 команд из Волгограда, Астрахани, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов ЮФО. Гостей принимала Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета имени Н. А. Ретинова.

В этом году прохождение испытаний усложнилось: кейсы ребята не могли уже выбирать самостоятельно, задачи ставили организаторы. Так, например, нашей команде с дерзким названием «Могучая кучка» было предложено разработать систему для обращения в Росздравнадзор. Для Тимофея Лихоненко, Андрея Орлова, Софьи Блинниковой, Александра Чупина и Антона Колесникова это было первое очное участие в хакатоне. В течение 48 часов команда разрабатывала веб-приложение для обработки жалоб граждан, недовольных медобслуживанием. Курсанты с задачей справились и заняли первое место в номинации "Лучший пользовательский интерфейс".

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

«Admire» - вторая команда Государственного морского университета имени адмирала Ушакова - решила побить собственные рекорды. И сделала это. Учащиеся Александр Биденко, Виктор Немец, Михаил Копцев, Аким Гребенкин и Артем Остапчук стали лучшими в номинации «Dream team». Победа в этой командной номинации считается одной из самых престижных.

На кафедре «Радиоэлектроники и информационных технологий» университета гордятся успехами ребят и к следующему масштабному хакатону собираются подготовить еще больше команд-победителей.