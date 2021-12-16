Елочные базары открылись в Туапсе

Елочные базары в Туапсе будут работать до 31 декабря. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Туапсе открылись елочные базары. Они заработали сразу по двум адресам - на улицах Богдана Хмельницкого и Маршала Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

- Купить на них можно пока только искусственные елки, но после 20 декабря там появятся и живые деревца, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.