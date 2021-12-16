Ремонт дорожного участка завершили в Апшеронском районе

Работы закончили на полтора года раньше. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Апшеронском районе завершили ремонт дороги на участке Майкоп - Туапсе. Протяженность реконструированного отрезка составила 7 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Трасса является главной автомобильной дорогой регионального значения, связывающей Майкоп с Туапсинским морским торговым портом. Она разгрузит Апшеронск, через который ежедневно проезжает 10 тысяч автомобилей, – отметил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Вице-губернатор также добавил, что ремонт полотна закончился на полтора года раньше.