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Общество16 декабря 2021 7:28

Ремонт дорожного участка завершили в Апшеронском районе

Там обновили 7 километров полотна трассы Майкоп - Туапсе
Юлия ЧУБАКОВА
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Работы закончили на полтора года раньше. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы закончили на полтора года раньше. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Апшеронском районе завершили ремонт дороги на участке Майкоп - Туапсе. Протяженность реконструированного отрезка составила 7 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Трасса является главной автомобильной дорогой регионального значения, связывающей Майкоп с Туапсинским морским торговым портом. Она разгрузит Апшеронск, через который ежедневно проезжает 10 тысяч автомобилей, – отметил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Вице-губернатор также добавил, что ремонт полотна закончился на полтора года раньше.