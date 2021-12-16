В Сочи энергетики подготовили энергосистему к зиме

В Сочи расчистили территорию линий электропередач на площади около 400 гектаров. Фото: пресс-служба мэрии

Сочинские энергетики завершили подготовку системы города к зиме. В этом году отремонтировали несколько подстанций и трансформаторов. Также расчистили территорию линий электропередачи на площади около 400 гектаров, провели ремонт почти 400 километров воздушных сетей. Сочинские энергетики ввели в эксплуатацию более 60 км новых сетей, сообщает пресс-служба администрации города.

– Благодарю всех наших энергетиков. Они оказывают постоянное внимание к ключевым темам жизни Сочи, а также проблемам каждого отдельного дома. Сочинские специалисты неоднократно подтверждали свой профессионализм, оперативно устраняя последствия ударов стихии. И дальше энергетикам мы будем оказывать необходимую помощь. Важно, чтобы в домах и квартирах всегда были свет и комфорт, – отметил мэр города Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, где в Сочи отключат свет 16 декабря.