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Общество16 декабря 2021 7:39

Первым вице-мэром Краснодара стал Максим Слюсарев

Ранее он занимал должность советника губернатора Краснодарского края по иностранным инвестициям
Юлия ЧУБАКОВА
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Первым вице-мэром Краснодара станет Максим Слюсарев. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первым вице-мэром Краснодара станет Максим Слюсарев. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первым заместителем мэра Краснодара стал Максим Слюсарев. Ранее он занимал пост советника губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по иностранным инвестициям. Такое решение было принято на 25-м очередном заседании гордумы.

- В должности первого заместителя главы города он будет курировать департаменты внутренней политики, физической культуры и спорта, а также управление по делам молодежи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на данным момент должность первого вице-мэра занимает Дмитрий Логвиненко.