В Геленджике построят новую яхтенную марину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике строится марина на 250 яхт. Об этом сообщили в мэрии курорта.

- Жители курорта обсуждают слухи, что в городе строится новый яхт-клуб на 1250 суден. Люди волнуются, что все они будут парковаться в бухте и про рыбалку и дельфинов можно будет забыть. На самом деле яхтенная марина действительно строится, но не такая большая – всего на 250 яхт, - прокомментировали в администрации Геленджика.

Так, в мэрии сообщили, что изменили первоначальный проект. Это сделано для того, чтобы не мешать воде в бухте циркулировать и самоочищаться.

- Нынешняя свайная конструкция позволяет воде свободно проходить, обновляя эту часть бухты, - пояснили в мэрии.

Также на курорте может появиться и новый пляж, а еще тут не будут расчищать огромную территорию под строительство канатной дороги.