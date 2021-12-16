Количество долгостроев в Анапе сократилось в три раза

В Анапе продолжают решать проблему обманутых дольщиков. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе сократилось количество долгостроев в три раза. В 2019 году на курорте было 19 проблемных объектов и 1787 обманутых дольщиков, а уже к декабрю 2021 года здесь осталось 6 долгостроев и 1107 дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- История у каждого объекта своя, а результат один. Пострадали люди, и наша с вами задача – помочь восстановить их законные права, – подчеркнул мэр Анапы Василий Швец на заседании рабочей группы по оказанию содействия в защите прав и интересов обманутых дольщиков.

Сейчас в Анапе завершается строительство сразу нескольких проблемных объектов - в переулке Тираспольском, 1а и на улице Лазурной, 27. К конце 2023 года планируют достроить еще один объект - жилой комплекс по улице Парковая, 79.