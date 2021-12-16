На Краснодар надвигается похолодание

Синоптики рассказали, когда в Краснодаре пойдет снег. Они отмечают, что резкое похолодание уже скоро нагрянет на Кубань.

- Погода начнет портиться уже 17 декабря, - сообщили в краснодарском гидрометцентре. - Днем температура воздуха будет девять градусов тепла, ночью - плюс два. Ждем в этот день дождь. А вот уже в субботу, 18 декабря, похолодает еще больше, а ночью будет даже морозец – до минус одного градуса. А 21 декабря прогнозируем снег в Краснодаре.

И если 21-го числа снег лишь слегка присыплет Краснодар, то 22 декабря он уже начнет падать огромными хлопьями. Днем прогнозируется минус два градуса, а вот ночью в Краснодаре уже ударит сильный мороз – до минус семи.