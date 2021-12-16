В Сочи 37-летний приезжий украл стройматериалы на 700 тысяч рублей

Подозреваемый заключен под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи полицейские задержали подозреваемого в краже имущества с территории строящегося объекта. 37-летний мужчина похитил телескопические стойки, листы фанеры и электроинструменты. Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции Сочи.

– Установлено, что злоумышленник вывез имущество на транспортном средстве, которое взял в аренду. Часть из этих вещей он продал. Выручкой от продажи распорядился по своему усмотрению, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинской полиции.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на шесть лет.

Напомним, что в Славянском районе подросток пытался задушить инспектора по делам несовершеннолетних. Из-за чего произошел конфликт, в настоящее время выясняется.