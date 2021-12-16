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Происшествия16 декабря 2021 9:08

Иномарка столкнулась с грузовиком в Новокубанском районе Кубани

Пострадали три человека
Светлана ОВДЕЙ
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В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка иномарки Фото: ГИБДД Краснодарского края

В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка иномарки Фото: ГИБДД Краснодарского края

Легковушка столкнулась с грузовиком накануне в Новокубанском районе Кубани. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, женщина за рулем Hyundai Santa Fe, обгоняя авто, выехала на встречку. В это время по полосе передвигался КамАЗ, который поворачивал налево. В результате легковушка столкнулась с грузовиком.

- Пострадали оба водителя и пассажир иномарки. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.