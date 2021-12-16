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Общество16 декабря 2021 9:22

3000 «умных» счетчиков установлено потребителям Адыгейского филиала «Россети Кубань»

Работы по установке счетчиков проводится за счет средств компании, то есть бесплатно для абонентов
Василий РЫЖОВ
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3000 «умных» счетчиков установлено потребителям Адыгейского филиала «Россети Кубань».

3000 «умных» счетчиков установлено потребителям Адыгейского филиала «Россети Кубань».

В 2021 году специалисты Адыгейских электрических сетей «Россети Кубань» осуществили монтаж более трех тысяч приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей информации потребителям в зоне ответственности филиала. Работы по установке счетчиков проводится за счет средств компании, то есть бесплатно для абонентов.

Энергетики смонтировали 1908 «умных» приборов учета потребителям, заключившим договор на технологическое присоединение и увеличение уже присоединенной мощности энергопринимающих устройств. 141 электросчетчик установлен абонентам, старые приборы которых не соответствовали нормативным требованиям. Еще более тысячи устройств смонтированы в рамках программы развития интеллектуального учета электроэнергии.

Обладатели «умных» счетчиков получают ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить электроэнергию путём самостоятельного контроля нагрузки и выбора метода расчёта за потреблённую электроэнергию по зонам суток. Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта, расходы на их эксплуатацию полностью несет собственник «умных» счетчиков – электросетевая компания.

Приборы учета электроэнергии монтируют на опорах воздушных линий электропередачи возле домовладений. Наряду с устройством точек учета электроэнергии специалисты выполняют замену вводов в домовладения с применением экономичного и безопасного самонесущего изолированного провода (СИП).