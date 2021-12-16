Более 600 тысяч жителей Краснодарского края не смогли вылететь за границу из-за долгов

Свыше 600 тысяч жителей Краснодарского края не смогли вылететь за границу из-за долгов Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

С начала 2021 года 615 тысяч жителей Кубани не смогли выехать за границу - судебные приставы не выпустили их из-за накопившихся долгов. За последний год количество невыездных должников увеличилось почти вдвое. В 2020 году в Краснодарском крае их было 377 тысяч. Такие данные предоставили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

- В течение года оплатили долги и были вычеркнуты из списков невыездных свыше 25 тысяч человек, которые погасили задолженность на общую сумму 2 миллиарда 403 миллиона рублей, - подчеркнули в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.