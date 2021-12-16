Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 9:25

За сутки у 75 сочинцев выявили коронавирус

Число заболевших на Кубани превысило 700 человек
Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи работают более 30 пунктов вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Кубани

В Сочи работают более 30 пунктов вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Кубани

На 16 декабря COVID-19 обнаружили у 75 человек в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За весь период пандемии в медучреждения Краснодарского края с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились свыше 614 тысяч человек. Случаев заражения СOVID-19 зарегистрировано 110 561.

Напомним, что в Сочи работают более 30 пунктов вакцинации. Также власти города организовали надомную вакцинацию инвалидов и ветеранов.