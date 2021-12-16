За сутки у 75 сочинцев выявили коронавирус

В Сочи работают более 30 пунктов вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Кубани

На 16 декабря COVID-19 обнаружили у 75 человек в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За весь период пандемии в медучреждения Краснодарского края с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились свыше 614 тысяч человек. Случаев заражения СOVID-19 зарегистрировано 110 561.

Напомним, что в Сочи работают более 30 пунктов вакцинации. Также власти города организовали надомную вакцинацию инвалидов и ветеранов.