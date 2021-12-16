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Общество16 декабря 2021 9:25

РНКБ впервые провел дистанционную сделку по выдаче ипотеки жителю Екатеринбурга при помощи биометрии

Все документы подписывались усиленной квалифицированной электронной подписью клиента
Василий РЫЖОВ
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Банк РНКБ впервые провел дистанционную сделку по выдаче ипотечного кредита с использованием биометрических данных клиента для идентификации. Житель Екатеринбурга получил ипотечный кредит на приобретение квартиры в Крыму без визита на полуостров и без посещения банковского офиса. Квартира была выбрана на сайте застройщика, а все необходимые действия для заключения договора и выдачи кредита осуществлялись в дистанционных каналах обслуживания. Все документы подписывались усиленной квалифицированной электронной подписью клиента.

Ипотечный кредит выдан в рамках государственной программы "Господдержка 2020" по льготной ставке 7% на приобретение квартиры в г. Ялта в ЖК "Зенит" от застройщика ООО "РЕКОН-КРЫМ-СТРОЙ". Сопроводительный документооборот проходил только в цифровых каналах банка и партнеров, участвующих в сделке. При этом электронная регистрация ипотеки в Росреестре состоялась в течение 24 часов в рамках общегосударственного проекта "Электронная ипотека за один день".

- Мы давно хотели приобрести квартиру в Крыму для родителей, которые всегда мечтали на пенсии жить у моря, - говорит клиент РНКБ Владимир Мысочник, житель Екатеринбурга. – Честно говоря, даже не думал, что можно будет обойтись без визита в Крым и в банк, но у нас все получилось. Мы оценили все возможные риски дистанционной покупки жилья, и оказалось, что с учетом современных технологий информационной безопасности их, в сущности, нет вообще.

- Первую в нашей практике дистанционную сделку по ипотечному кредиту нам удалось осуществить в течение недели с момента получения полного пакета документов от клиента до согласования параметров сделки, оплаты пошлин и проведения регистрации в Росреестре, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Мы запускаем пилотный проект по дистанционной выдаче ипотечных кредитов для жителей всех регионов России, включая самые отдаленные. По итогам проекта будет реализована стандартная ипотечная программа для всех желающих приобрести квартиру в Крыму в ипотеку без посещений офисов банка. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе 25% сделок с клиентами, которые проживают на материковой части РФ, будут проходить полностью дистанционно.

На сегодняшний день банк РНКБ выдает около 800 ипотечных кредитов в месяц. Из них 30% ипотечных кредитов получают жители материковой части России. Оформить заявку на кредит можно на официальном сайте банка или в мобильном приложении РНКБ 24/7.