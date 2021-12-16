Кубань вошла в топ регионов с наименее позитивными жителями

Кубань - в десятке регионов с наименее позитивным населением Фото: пресс-служба "Одноклассников"

Краснодарский край грустит – такой вывод сделали по результатам рейтинга в социальной сети «Одноклассники». Кубань вошла в десятку регионов с наименее позитивными пользователями, сообщает пресс-служба сервиса.

Социальная сеть «Одноклассники» представила новый раздел «Карта эмоций», который расположен на сайте с итогами года ОК. Здесь составили ежегодный рейтинг регионов по количеству позитивных и менее жизнерадостных пользователей.

Топ субъектов подсчитан с учетом комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в 2021 году. Так, в число регионов с наименее позитивным населением вошел и Краснодарский край. Кубань расположилась на десятом месте.

- Кемеровская и Волгоградская области, Приморский край – лидеры рейтинга. Пользователи ОК из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Также в топ-5 вошли Красноярский и Пермский края, - сообщили в пресс-службе социальной сети.

А наиболее позитивными отмечены пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли жители Хабаровского края.

Отметим, что одними из самых обсуждаемых тем этого года стали конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съёмки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.