Фото: кадр из видео.

В Геленджике для туристов установили необычный арт-объект. Инсталляция появилась на берегу моря в Кабардинке. Неземная девушка отражает дух невероятно живописных просторов южного побережья.

- Эта мифическая богиня Фридом, сидящая на краю скалы и открывающая себя солнцу и ветру, не просто art-объект, - рассказывает автор ролика. - Это богиня Свободы, раскрепощенная и гармонично связанная с природой, всеми стихиями и живыми существами этого мира.

Стоит сказать, что инсталляция набирает популярность среди отдыхающих. Многие, кто приезжает к морю, спешат сделать снимок. Так что скоро этот арт-объект станет визитной карточкой курорта.