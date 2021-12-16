РНКБ планирует запуск социально-экологического проекта по очистке вод Черного моря

РНКБ утвердил стратегические инициативы по реализации принципов устойчивого развития в деятельности компании. Банк активно переходит к экологическому и социальному управлению бизнесом и планирует создать ряд продуктов и сервисов в соответствии с принципами экологичности и заботы об окружающей среде и будущих поколениях. Основными направлениями работы банка в данной сфере станут:

-забота о чистоте природы, в том числе очистка Черного моря от мусора;

-рациональное потребление невозобновляемых ресурсов;

-организация раздельного сбора отходов для дальнейшей переработки;

-ответственное использование природных ресурсов, в том числе использование безбумажной технологии в работе;

-забота об обществе.

- Мы являемся организацией с высоким уровнем социальной ответственности, поэтому нашу экологическую и социальную политику определяют основные направления устойчивого развития, которые помогают снижать негативное воздействие на окружающую среду и содействовать развитию регионов присутствия банка, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - РНКБ одним из первых в России перешел на технологию «Безбумажный офис» в 2018 году, полностью отказался от печати рекламно-информационной полиграфии и внедрил электронную подпись документов во всех офисах, тем самым сократил использование бумаги на 55%, за 3 года сэкономил 621 тонну бумаги и сохранил более 10 тысяч деревьев. В будущем таких программ в банке станет значительно больше.

В соответствии со стратегическими инициативами банк РНКБ планирует в будущем году запуск ряда проектов, в числе которых:

- установка в популярных туристических местах и прибрежных мини-портах специальных "ловушек" для пластика, бумаги, масла, топлива, моющих средств и др. «веществ», загрязняющих окружающую среду. Собранные отходы планируется сдавать на переработку для вторичного использования;

- создание эко-офиса с минимальным потреблением ресурсов и с учетом современных стандартов;

-установка первых солнечных панелей на помещениях, принадлежащих банку, для полного или частичного обеспечения офисов электроэнергией;

- установка в помещениях банка смесителей с сенсорным управлением и аэраторами для экономии потребления воды сотрудниками и клиентами РНКБ. Банк рассчитывает сократить расход воды к концу 2022 года на 50%;

-установка контейнеров из переработанного пластика для раздельного сбора отходов и батареек в офисах РНКБ с их последующей переработкой или утилизацией. К концу 2023 года планируется до 50% мусора собирать раздельно и передавать на переработку;

-открытие в операционных офисах специальных зон, где родители смогут оставить ребенка на некоторое время, чтобы пойти в магазин, салон красоты, поликлинику и пр.