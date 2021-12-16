На Кубани за сутки зарегистрировали 708 новых случаев заболевания COVID-19

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 708 человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 708 новых заражений COVID-19. Среди заболевших насчитывается 75 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре коронавирус подтвердился у 309 человек, в Сочи – у 75, в Новороссийске – у 26, в Динском районе – у 25. 24 новых пациента – в Тихорецком районе, 22 - в Кореновском, 19 - в Тимашевском, 16 – в Новопокровском. По 15 заболевших зафиксировано в Армавире и Выселковском районе, 12 – в Ейском, по 10 – в Красноармейском, Новокубанском, Северском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

- По 8 положительных результатов - в Абинском районе и Геленджике, по 7 – в Каневском, Лабинском и Приморско-Ахтарском районах. 6 заболевших зафиксировано в Щербиновском районе, по 5 – в Анапе, Отрадненском и Туапсинском районах. По 4 пациента - в Калининском, Крымском, Курганинском, Ленинградском и Темрюкском районах, по 3 - в Брюховецком, Кавказском, Павловском и Тбилисском муниципалитетах, по 2 - в Апшеронском, Белоглинском, Белореченском и Староминском районах, по 1- в Кущевском и Мостовском районах, - сообщили в оперштабе края.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 106 человек, 7 – на ЭМКО. 24 пациента от осложнений скончались.