Отремонтированный детсад в Краснодаре начнет работать в 2022 году

Детский сад на улице Рылеева в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершается ремонт детского сада по улице Рылеева. Сейчас там прокладывают инженерные сети, благоустраивают территорию и проводят внутреннюю отделку. Дошкольное учреждение начнет работать уже в 2022 году. Оно будет рассчитано на 12 групп.

– После капремонта детский сад вновь примет малышей. Уже сейчас поступило более 400 заявок от родителей, - отметила вице-губернатор Анна Минькова во время своего визита по строящимся объектам Краснодарского края.

Кроме того, Анна Минькова посетила детский сад «Пчелка» на улице Конгрессной и школу №86 в станице Старокорсунской.

Детский сад «Пчелка» рассчитан на 16 групп. Там появились лаборатории для занятий техническими науками и залы с интерактивными и развивающими играми.

– До конца года нам осталось завершить капремонт двух школ: в Старокорсунской и на Красной поляне в Сочи. Мы уже наверстали отставания от графика, объекты будут даны в срок, - подчеркнула Анна Минькова.