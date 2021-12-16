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Общество16 декабря 2021 10:13

Андрей Дорошевский может стать главой Северского района Кубани

Прежде он занимал пост главы Северского сельского поселения
Светлана ОВДЕЙ
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Андрей Дорошевский Фото: личная страница в соцсетях

Андрей Дорошевский Фото: личная страница в соцсетях

Андрей Дорошевский может стать главой Северского района Кубани. Выборы пройдут уже 17 декабря на сессии депутатов муниципалитета.

- На заседании будет предложено проголосовать за одного из трех кандидатов - главу Северского сельского поселения Андрея Дорошевского, руководителя Северского парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина Виктора Лесникова и депутата Северского сельского поселения Анатолич Тимченко, - пояснили в администрации Северского района.

В районе именно Андрею Дорошевскому прочат кресло главы.