Андрей Дорошевский Фото: личная страница в соцсетях

Андрей Дорошевский может стать главой Северского района Кубани. Выборы пройдут уже 17 декабря на сессии депутатов муниципалитета.

- На заседании будет предложено проголосовать за одного из трех кандидатов - главу Северского сельского поселения Андрея Дорошевского, руководителя Северского парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина Виктора Лесникова и депутата Северского сельского поселения Анатолич Тимченко, - пояснили в администрации Северского района.

В районе именно Андрею Дорошевскому прочат кресло главы.