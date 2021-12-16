Более 310 тысяч кубанцев ревакцинировались от COVID-19

За сутки в регионе ревакцинировались 4835 человек Фото из архива КП

Более 310 тысяч жителей Кубани ревакцинировались от COVID-19. Всего в регионе привились свыше 2,7 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, за последние сутки повторную прививку получили 4835 человек. Всего в регионе ревакцинированы 310 499 жителей.

- Впереди нас ждут новогодние праздники. В это время существует высокий риск заболеть коронавирусом и стать переносчиком инфекции. Вакцинация и повторная прививка позволяют сформировать достаточный уровень антител для защиты от всех штаммов COVID-19, – отметил важность вакцинации министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Всего в Краснодарский край на сегодняшний день поставили более 3 миллионов 625 тысяч доз. Жители могут привиться как «Спутником Лайт», так и двухкомпонентной вакциной.