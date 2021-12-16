1,5 миллиарда рублей долга Краснодара погашены за счет краевого бюджета Фото: krd.ru

1,5 миллиарда рублей долга Краснодара погашены за счет краевого бюджета. Личное решение губернатора Кубани уже оформлено документально. Об этом сообщил глава города Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

- Списание долгов для почти 2-миллионного города - огромная помощь, хороший «глоток воздуха», чтобы двигаться вперед. Эти деньги пойдут на различные задачи развития города - строительство, развитие и улучшение качества городской среды, - отметил Андрей Алексеенко.