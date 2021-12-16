Интерактивная обучающая программа о природе России ждет юных натуралистов

Благодаря современным технологиям познакомиться с природой нашей необъятной страны, ее природными зонами, флорой и фауной школьники теперь смогут не выходя из дома. Все самое интересное и познавательное специалисты Московского зоопарка и компании МТС собрали в рамках интерактивного онлайн-курса на платформе pokolenie.mts.ru. Климатические особенности Арктики, тайги, тундры, лесов и степей; животный и растительный мир – обо всем этом просто и понятно детям расскажут исследователи и ученые. Как и о том, что такое экологичный образ жизни, позволяющий каждому из нас уже сейчас позаботиться о здоровье планеты.

- Этот интерактивный курс понравится не только ребятам, но и их родителям, а потому станет отличным вариантом веселого и полезного досуга для всей семьи, - считает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Помимо познавательного, ребят ждет и много увлекательного: веселые задания в виде мини-квизов, танцевальных челленджей и других популярных форматов. А чтобы принять участие в специальном конкурсе, необходимо выполнить задание ведущих и загрузить результат на страницу конкурса. Приз для победителей: уникальная возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка, пообщаться с зоологами, киперами (работниками, ухаживающими за питомцами) и побывать на специальном тренинге животных.