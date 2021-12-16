График выдачи новогодних подарков многодетным семьям озвучили в Краснодаре

Многодетным семьям подарки выдают в Союзе многодетных семей "Кубанская семья" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

График выдачи новогодних подарков многодетным семьям озвучили в администрации Краснодара. Отметим, что получить их по спискам от Управлений соцзащиты населения могут только дети из семей в трудной жизненной ситуации и опасном положении, состоящих на учете.

Многодетным малоимущим семьям подарки выдают в Союзе многодетных семей "Кубанская семья" по адресу улица Офицерская, 48.

С 13 по 17, а также с 20 по 24 декабря подарки выдают с 12:00 до 19:00, перерыв - 14:00 - 15:00. 18 декабря их можно получить с 10:00 до 15:00, а 25-го – с 10:00 до 14:00.

С собой необходимо принести паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка/ паспорт или удостоверение о статусе многодетной семьи.