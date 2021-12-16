В колбасе кубанского производителя нашли лекарственный препарат

В колбасе обнаружили антибиотик

Сотрудники Россельхознадзора нашли в колбасе «Любительской» кубанского производителя антибиотик - «доксициклин». Известно, что изготовителем является индивидуальный предприниматель из Благовещенского района М. С. Куропятник.

- Пробы продукции были отобраны в рамках ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Теперь предпринимателю грозит штраф на 30 тысяч рублей.