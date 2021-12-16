Детский сад на 300 мест открылся в Краснодаре

Андрей Алексеенко посетил новое учреждение Фото: пресс-служба городской администрации

Новый детский сад на 300 мест открыли в Краснодаре. Учреждение находится в Восточно-Кругликовском микрорайоне, сообщает пресс-служба городской администрации.

Детский сад по улице им. Героя Владислава Посадского за четыре дня работы уже принял 130 ребят. А семьям продолжают выдавать путевки.

Учреждение – филиал детсада №174 – ввели в эксплуатацию в 2021 году, позже закупали оборудование. Всего детский сад вмещает 16 групп, в том числе 4 ясельные.

В помещении находятся актовый и спортивный залы, кабинет допобразования для игр и развития, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. Здесь оборудована и площадка для изучения правил ПДД. А во дворе находятся детские площадки и веранды.

Напомним, позже в микрорайоне появится школа на 1550 мест. Кроме того, здесь возведут еще один детский сад на 240 мест - проект проходит государственную экспертизу.