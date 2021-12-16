В Сочи построили крытый манеж для занятий конным спортом

Центр «Маргарита» посещают свыше 80 человек. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи завершено строительство крытого манежа для занятий конным спортом. Теперь воспитанники центра «Маргарита» проходят обучение независимо от погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии города.

– Центр посещают свыше 80 человек, в том числе многодетные семьи. С помощью адаптивной верховой езды специалисты проводят реабилитацию детей и подростков с особыми потребностями. Крытый манеж построили благодаря поддержке администрации Кубани, мэрии Сочи и Фонда президентских грантов, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В центре занимаются с ребятами из многодетных семей и детьми, которые нуждаются в особой заботе государства. Казаки ведут просветительскую и патриотическую работу, занятия по джигитовке, а также организуют конные прогулки.

– «Маргарита» положительно влияет на развитие юных сочинцев, а также способствует поддержанию благоприятной социальной обстановки в городе, – считает глава администрации Адлерского района Сочи Виктор Хрущев.