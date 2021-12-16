До 10 лет колонии грозит жителю Кубани за хранение наркотиков и оружия

Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

Житель Каневского района Кубани предстанет перед судом за хранение наркотиков и оружия. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 37-летний местный житель сорвал на своем участке коноплю и приготовил наркотик. В доме злоумышленника обнаружено и изъято около 98 килограммов конопли, более 41 килограмма частей растения и порядка 23 килограммов марихуаны.

В доме обвиняемого также найдено нарезное огнестрельное оружие – карабин с перезарядкой цевьем Browing калибра 22L, пригодное для выстрелов, и 37 боевых патронов.

- Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.