В Краснодарском крае усилили меры по борьбе с незаконной вырубкой лесов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани разработали меры по борьбе с незаконной вырубкой лесов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Для сохранения лесов на территории края необходимо пресечь их незаконную вырубку. Это наносит большой ущерб бюджету и экологии региона, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Теперь за нарушителями будут следить сотрудники ФСБ, полиции, казачьих обществ и общественных организаций, а также инспекторы минприроды.

– В случае выявления фактов нарушения лесного законодательства они смогут незамедлительно информировать об этом государственных лесных инспекторов. В большинстве муниципалитетов уже организованы рабочие группы по выявлению фактов незаконной добычи нерудных материалов, – отметил министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин.

Кроме того, техника, используемая при рубке и перевозке древесины, должна быть обеспечена спутниковой системой навигации - ГЛОНАСС.