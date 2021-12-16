На Кубани пройдут рейды по проверке продажи пиротехники и алкоголя в преддверии Нового года

На Кубани пройдут рейды по проверке продаж пиротехники и алкоголя в преддверии Нового года. Такое поручение озвучил Вениамин Кондратьев на краевом координационном совещании.

- Необходимо проводить не разовые рейды, о которых недобросовестные предприниматели узнают заранее, а ежедневную системную работу. Только так мы сможем обеспечить безопасность наших жителей, – отметил глава региона.

В том числе в регионе усилят контроль над соблюдением антиковидных мер. Подчеркивается, что большая часть групп мониторинга будет работать в Краснодаре и на курортах региона.

В этом году уже проверили 22,5 тысячи объектов на соблюдение ковидных ограничений – составлен 251 административный протокол.