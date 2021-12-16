В одной из старейших школ Краснодара досрочно закончат ремонт спортзала

Площадь нового спортзала - 51 квадратных метра. Фото: krd.ru

В краснодарской школе № 58 завершается ремонт спортзала. Работы закончатся на два месяца раньше - спортзал возведут до Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Строительство отдельного быстровозводимого спортзала в школе № 58 началось в июне 2021. В новом спортзале площадью 515 квадратных метра ученики смогут заниматься физкультурой, а также посещать спортивные секции, - подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас в помещении проводят инженерные сети, укладывают напольную плитку, устанавливают опоры освещения и бордюры. Спортзал планируют ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

На строительство спортзала было выделено свыше 1 миллиона рублей.