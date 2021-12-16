Чем опасен коронавирус и почему после перенесенного заболевания важно проверить свой организм

Фото: предоставлено «Сити-Клиник»

Коронавирус – очень коварная болезнь. Она в том числе опасна осложнениями. Поэтому переболеть – не значит выздороветь. Врачи «Сити-Клиник» советуют пройти полную диагностику организма, чтобы понять, какое влияние перенесенное заболевание оказало на организм.

Проверка организма или так называемый Check UP позволяет определить, насколько существенный урон нанес вирус здоровью и что нужно сделать для его восстановления. Такую проверку предлагают пройти специалисты клиники семейного здоровья «Сити-Клиник».

Врачи указывают на тот факт, что многие пациенты после перенесенного коронавируса чувствуют слабость, головокружение, плохое самочувствие, перебои в работе сердца, одышку, быструю утомляемость. Это сигналы о возможных обострениях хронических заболеваний и общих нарушениях в работе организма.

Специалисты «Сити-Клиник» предупреждают, что подобные симптомы требуют пристального внимания и наблюдения со стороны квалифицированного врача. Особую тревогу представляет то, что COVID-19 до сих пор не до конца изучен.

Также новая коронавирусная инфекция способна поражать не только легкие, но и сердечно-сосудистую, иммунную, костную и нервную системы, желудочно-кишечный тракт и так далее. В большей степени это зависит от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей человека.

Check UP комплексная диагностика после COVID-19 предполагает программу, включающую 23 пункта, состоящую из лабораторной и функциональной диагностики и консультации специалистов, способную полностью оценить состояние здоровья после пневмонии, связанной с COVID-19, и осложнениями.

Сначала пациент сдает анализы, после чего производится функциональная диагностика. С учетом результатов специалисты дают определенные рекомендации по восстановлению организма после болезни.

Check UP особенно актуален для людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также перенесших коронавирус в тяжелой форме.

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