Полицейского и двух соучастников будут судить за хищение человека в Краснодаре

Гараж, в котором фигуранты держали парня Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Полицейский и два соучастника предстанут перед судом в Краснодаре. Их обвиняют в хищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В марте этого года инспектор ДПС попросил 20-летнего местного жителя помочь купить авто для перепродажи. Молодой человек узнал от обвиняемого, что тот занял деньги у 40-летнего знакомого. Позже фигурант начал конфликт с парнем из-за того, что до сих пор не получил машину, а долг не погашен.

В июле полицейский и его знакомый начали угрожать 20-летнему парню и требовать деньги, при этом сумму увеличили до 5 миллионов рублей. В ночь на 26 августа они вместе с соучастником выманили мужчину из дома и похитили. Парня они держали в одном из гаражей по улице Ангарской - пристегнули наручниками и избивали, продолжая требовать деньги.

- Фигуранты на период следствия заключены под стражу. Расследование уголовного дела завершено, а материалы переданы для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.