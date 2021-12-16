На новогодние праздники в Краснодарском крае будет развернут оперштаб

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае готовятся к встрече зимнего сезона. С 28 декабря в регионе заработает оперштаб. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– В новогодние праздники планируем принять порядка 385 тысяч гостей. Мы должны быть готовы к их приезду, перейти на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность жителей и туристов в любых условиях, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На всех курортах будут дежурить кареты скорой помощи и спасательные отряды. Кроме того, улицы и городские площади будут патрулировать наряды полиции и казачьи дружины. Также в городах появятся посты наблюдения за водоемами. В режиме повышенной готовности придется работать и пожарным подразделениям - они будут следить за антитеррористической защищенностью на вокзалах, рынках, в больницах и торгово-развлекательных центрах.