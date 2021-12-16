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В Геленджике до конца года подключат 649 камер. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

- Продолжаем увеличивать количество камер в системе «Безопасный город», - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. - На сегодняшний день к ней подключено 559 камер наружного видеонаблюдения.

Дополнительно завершается монтаж еще 83 точек видеонаблюдения.

- Сейчас главная задача - увеличить их число в микрорайонах, - уточнил Алексей Богодистов.

Отметим, что в Голубой Бухте на этой неделе установили 19 наружных камер. Система охватила как въездные группы в микрорайон, так и социальные объекты: детскую площадку, отделение почты, офис врача общей практики. В ближайшие дни новые камеры появятся и на пешеходных переходах по улицам Луначарского, Киевской, Горького, Объездной.

- Головной болью для коммунальщиков в последние годы было санитарное состояние скейт-парка около 1-й школы, - добавил глава Геленджика. - Установили камеры видеонаблюдения, теперь будем отслеживать и привлекать к ответственности тех, кто сваливает там мусор.

Всего к концу года на курорте будет функционировать 649 камер.