Пятьдесят зданий признали памятниками регионального значения в Армавире

Статус присваивают для сохранения исторического облика Фото: пресс-служба региональной администрации

Пятьдесят зданий Армавира внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Они признаны памятниками регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Здания находятся в центре города и еще используются как жилье. Многие из них украшены ажурными коваными козырьками.

Так, например, в Армавире сохранился дом периода эклектики по улице Ленина. Ранее, до революции, здание принадлежало кубанскому казаку, войсковому старшине Федору Раздольскому.

А особняк по улице Кирова имеет фасады с элементами неорусского и кирпичного стилей. Памятниками регионального значения признан и дом по ул. Ленина, 114, а также выполненное в модернистском стиле здание и двухэтажный дом на улице Комсомольской.

Отметим, в этом году памятниками регионального значения уже признали более 70 объектов. Статус присваивают для сохранения исторического облика станиц и городов края.